Nükleer Enerji Zirvesi'nde Ortak Bildiri

Fransa'da düzenlenen zirve kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke, nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında, Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam, "nükleer enerjinin finansmanına ilişkin bildiri" yayımladı.

"Güvenilir, uygun ve düşük emisyonlu enerjiye yönelik artan talebin farkında olunduğu" kaydedilen bildiride, "Nükleer enerji sorumlu bir şekilde kullanıldığında, ulusal önceliklerle uyum içinde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sağlayabileceğini kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi."

Bildiride, nükleer enerji projeleri için "yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş" finansmanın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu finansmanın, kamu kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar dahil edilerek sağlanabileceği vurgulanan bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanında kapasiteyi güçlendirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, nükleer elektrik üretiminin ve nükleer endüstrinin genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin hızlandırılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

4 ülke daha küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına ilişkin bildiriyi onayladı

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirve kapsamında 4 ülkenin daha küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılmasının hedeflendiği 2023'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kabul edilen ortak bildiriyi onayladığını bildirdi.

Paris'teki zirve kapsamında bildiriye yeni katılan ülkelerin Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olduğu açıklandı.