Nükleer Enerji Zirvesi'nde Ortak Bildiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nükleer Enerji Zirvesi'nde Ortak Bildiri

11.03.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 27 ülke nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Fransa'da düzenlenen zirve kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke, nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında, Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam, "nükleer enerjinin finansmanına ilişkin bildiri" yayımladı.

"Güvenilir, uygun ve düşük emisyonlu enerjiye yönelik artan talebin farkında olunduğu" kaydedilen bildiride, "Nükleer enerji sorumlu bir şekilde kullanıldığında, ulusal önceliklerle uyum içinde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sağlayabileceğini kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi."

Bildiride, nükleer enerji projeleri için "yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş" finansmanın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu finansmanın, kamu kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar dahil edilerek sağlanabileceği vurgulanan bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanında kapasiteyi güçlendirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, nükleer elektrik üretiminin ve nükleer endüstrinin genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin hızlandırılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

4 ülke daha küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına ilişkin bildiriyi onayladı

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirve kapsamında 4 ülkenin daha küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılmasının hedeflendiği 2023'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kabul edilen ortak bildiriyi onayladığını bildirdi.

Paris'teki zirve kapsamında bildiriye yeni katılan ülkelerin Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olduğu açıklandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nükleer Enerji Zirvesi'nde Ortak Bildiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 01:02:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Nükleer Enerji Zirvesi'nde Ortak Bildiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.