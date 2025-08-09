Nükleer Tehdit Artıyor

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Suzuki Şiro, nükleer savaş tehdidinin giderek arttığını belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törende konuştu.

İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu bu varoluş krizinin dünya üzerinde yaşayan herkes için artık çok yakın tehdit haline geldiğine işaret eden Suzuki, "Dünya çapında çatışmalar, çatışma ve parçalanma döngüsünün içinde giderek şiddetleniyor. Bu gidişata devam edersek kendimizi bir nükleer savaşın içine atmış olacağız." dedi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ülkesinin nükleer silah üretmeme, bulundurmama ve ülkeye sokmama taahhüdünü sürdüreceğini söyledi.

İşiba, nükleer savaşın ve nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefi için küresel çabalara öncülük edeceklerini sözlerine ekledi.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İzleyen aylar ve yıllarda radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

Nagazaki saldırısından kurtulanlardan atam bombasının yasaklanması çağrısı

Nagazaki'ye yapılan atom bombası saldırısından kurtulan bir grup, o dönemde yaşadıkları deneyimleri anlatan yaklaşık 100 video paylaştı.

Grup, nükleer silahların yasaklanması çağrısında bulundukları videoları sosyal medyada yayımladı.

Nagazaki'deki atom bombası saldırısından kurtulanlardan Yokoyama Teruko da dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların yaşandığını ve nükleer tehditlerin görüldüğüne işaret ederek insanların bu videoları izleyerek nükleer silahların ne kadar korkutucu olduğunu anlamalarını istediklerini kaydetti.