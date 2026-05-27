Numan Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı
Numan Kurtulmuş'tan Bayram Mesajı

27.05.2026 11:19
Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefini ve yeni anayasa çalışmalarını vurguladı, bayramı kutladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi, milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi; kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır. Bayram sofrasında bir araya gelen herkes, aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır.İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir. Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemindir. Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır. Mazlum coğrafyalar için yüreğimiz buruk, duamız diri ve tavrımız nettir. İnsanlık vicdanı, zulme alışmamayı, acıyı sıradanlaştırmamayı ve masumların yanında durmayı işaret ederken son dönemde Sumud Filosu, insanlık cephesinin susmadığını ve dayanışmanın denizleri aşan bir fazilet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur. Rabbim bayramlarımızı huzura, kardeşliğe, adalete ve kalıcı barışa vesile kılsın. Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

