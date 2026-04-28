Nuray Sayarı Hamile! İkiz Bebek Bekliyor

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirdi. Çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaşıyordu. Bugün Sayarı, üç aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediğini açıkladı. Bu, onun üçüncü kez anne olacağı anlamına geliyor.

2024 yılında Paris'te evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025 başında oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu ise mart ayında oğulları Aziz'i dünyaya getirdi. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra oğulları Atlas'la mutluluklarını katladı. İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk kez anne-baba oldu. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2024'te evlenip eylülde oğulları Ali'yi kucakladı. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, ekimde kızları Sora'ya kavuştu. Wilma Elles ve Mehmet Şah Çelik, eylülde üçüncü çocukları Leon Mirza'yı doğurdu. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, 2025'te oğulları Demir'le ailelerini dört kişiye tamamladı. Beste Kökdemir ve eşi, 28 Kasım'da oğulları Kai Gündeş'i kucakladı. Emre Karayel ve Gizem Demirci, ekimde ikinci çocuklarını doğurdu. Karsu ve Mike Schrama, 2024'te evlenip oğulları Blues'u kucakladı.

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005'te Özlem Kapurtu ile evlendi. Çiftin iki oğlu var: Siraç ve Yağız. Siraç, 14 günlükken beyin kanaması geçirip serebral palsi hastası oldu. Sedat, 3 Aralık Engelliler Günü'nde duygusal bir paylaşım yaparak oğluna olan sevgisini dile getirdi.

Emrah, 2014'te Sibel Kirer ile evlenip boşandı. Bu evlilikten Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu var. Emrah, oğlu Elyesa'nın 11. doğum gününü kutladı.

Mehmet Ali Erbil, 1989'da Nergis Kumbasar ile evlenip 7 yıl sonra boşandı. Kızları Yasmin 29 yaşına girdi. Erbil, doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Ceylan, kızı Melodi Bozkurt'un oğlu Lucas Karel Özgül'ü doğurmasıyla anneanne oldu. Melodi, duygusal bir paylaşım yaparken Ceylan da torununa 'küçük prens' dedi.

Emine Ün, kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı. Ebru Şallı, oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez'i 'müstakbel gelin' olarak tanıttı. Tamer Karadağlı, kızı Zeyno'nun piyano performansını paylaştı. Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina için bir araya geldi. Coşkun Sabah, kızları Roza ve Helen'le görüntülendi. Nur Fettahoğlu, kızı Elisa'yla vakit geçirdiğini ve genç olsa 5 çocuk yapmak istediğini söyledi. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesinin konserine katıldı. Meryem Uzerli, kızı Lara Jemima'nın 11. yaşını kutladı. Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm de oyuncu oldu. Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen, diplomat olarak görev yaptı. Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar, oyunculuk eğitimi aldı. Zerrin ve Çetin Tekindor'un oğlu Hira, yönetmen oldu. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.