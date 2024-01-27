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Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda TIR'daki halılar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.01.2024 - 15:09,
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 25'inci kilometresinde Hüseyin Uysal yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden Uysal, TIR'ı park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dorseden yükselen alevleri söndürdü. TIR'daki halılar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurdağı\'nda halı yüklü TIR\'ın dorsesinde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nurdağı'nda halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
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