Nurdağı\'nda Kaçak Kazı Operasyonu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan A.Ç. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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