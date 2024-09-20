Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
B.S. idaresindeki 52 HS 426 plakalı kamyonet, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde C.K. yönetimindeki 06 EIV 616 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan B.S, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Kamyon ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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