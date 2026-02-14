Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Gökçedere Mahallesi Mezarlığı'nın istinat duvarı çöktü.
Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı kırsal Gökçedere Mahallesi Mezarlığı'nda yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 40 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü.
Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakçı, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Mezarlık Duvarı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?