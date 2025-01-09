Nurdağı'nda Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K, T.K, A.K, A.N. ve Y.D'nin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, mavzer piyade tüfeği, 7 tabanca şarjörü, silahlara ait fişekler, 3 cep telefonu ve 60 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.