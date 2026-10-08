Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 destekli Köyde Bilim Var projesi Gedikli'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 destekli Köyde Bilim Var projesi Gedikli'de açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nurdağı\'nda TÜBİTAK 4009 destekli Köyde Bilim Var projesi Gedikli\'de açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TÜBİTAK 4009 desteğiyle yürütülen "Köyde Bilim Var" projesinin açılışı Gedikli Ortaokulu'nda yapıldı. Öğrenciler deney ve bilimsel çalışmalarını stantlarda sundu; projeyle köylerdeki öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen "Köyde Bilim Var: Keşfeden, Deneyimleyen ve Üreten Genç Zihinler" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Gedikli Ortaokulu'nda düzenlenen programa, ilçe protokolü, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Prof. Dr. Işık Dikmen Karagöz ve Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Ercias konuşma yaptı.

Daha sonra öğrencilerin bilimsel çalışmalarını incelemek amacıyla proje stantları ziyaret edildi. Öğrencilerin hazırladığı deney, uygulama ve bilimsel çalışmalar katılımcılara sunuldu.

TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen projeyle köylerde yaşayan öğrencilerin bilime olan ilgisinin artırılması, keşfetme, deneyimleme ve üretme yoluyla bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Program, proje stantlarının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
GaziantepTübitakNurdağıEğitimGüncelBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:38
MHK’daki krizin ardından ilk atamalar Anthony Taylor seçti
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:45:55. #7.12#
SON DAKİKA: Nurdağı'nda TÜBİTAK 4009 destekli Köyde Bilim Var projesi Gedikli'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei