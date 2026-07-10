Nurettin Topçu 51. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Nurettin Topçu 51. Yılında Anıldı

10.07.2026 23:41
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı ve önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.

Çiftçi, Nurettin Topçu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere Anadolu irfanının kıymetini öğreten, fikirleri, eserleri ve ahlak anlayışıyla düşünce dünyamızda müstesna bir yeri olan büyük mütefekkir ve yazar Nurettin Topçu'yu, vefatının 51. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nurettin Topçu 51. Yılında Anıldı - Son Dakika

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