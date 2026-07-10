Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.
Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Türk fikir hayatına ve eğitim anlayışımıza eserleriyle derin izler bırakan mütefekkir ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Nurettin Topçu'ya Saygı - Son Dakika
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