Nurhak\'ta Atık Su Arıtma Tesisi Kuruldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından desteklenen Kahramanmaraş Nurhak Atık Su Arıtma Tesisi ile yılda 567 bin metreküp atık suyun arıtılması hedefleniyor.

İLBANK, şehirlerin temiz su ihtiyacının karşılanması ve halk sağlığının koruması amacıyla uygulanacak projelere katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Nurhak Atık Su Arıtma Tesisi'nde, evsel atık suları doğaya zarar vermeden arıtmak için uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi kullanılıyor.

Proje kapsamında tesise ulaşan atık sular, kaba ve ince ızgaralarla kum ve yağ tutuculardan geçerek fiziksel arıtma işlemlerinden geçiriliyor. Ardından anaerobik havuz, havalandırma havuzu ve çökeltme havuzlarından geçerek biyolojik arıtma süreçleri tamamlanıyor.

Son aşamada, atık su ve içme suyu arıtma tesisi çıkışlarında, su kalitesini yükseltmek ve ultraviyole dezenfeksiyonun verimini artırmak için kullanılan "mikrodisk" filtreyle arıtılan su, dezenfekte edilerek klorlama işlemiyle Karapınar Deresi'ne deşarj ediliyor.

Günlük 1555 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip tesis, yaklaşık 7 bin kişiye hizmet sunuyor.

Tesis, atık suları arıtarak doğal su kaynaklarına kirli suyun karışmasını önlüyor.

Yer altı ve yüzey su kaynaklarının korunmasına da katkıda bulunan tesis sayesinde, yılda 567 bin metreküp atık suyun arıtılması amaçlanıyor.