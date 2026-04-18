Nurşah Koçyiğit'in Okçuluk Başarısı

ANKARA'da 2012'de geçirdiği 'kifoz' (kamburluk) ve skolyoz (yanal eğrilik) ameliyatı sonrası boyundan aşağısı felç olan Nurşah Koçyiğit (29), fizik tedaviyle kollarını kullanmaya başladıktan sonra okçuluğa yöneldi. Koçyiğit, sol koluna takılan ortez ile katıldığı müsabakalarda 3 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Milli okçu Koçyiğit, şimdi Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Nurşah Koçyiğit'in, 14 yıl önce geçirdiği kifoz ve skolyoz ameliyatında gelişen beyin pıhtısı nedeniyle boyundan aşağısı felç oldu. Koçyiğit, uzun süren fizik tedavi ile kollarını kullanmaya başladıktan sonra bir filmdeki okçu karakterinden ilham alarak okçuluğa yöneldi. 2023'te okçuluk derslerine katılan Koçyiğit, çalışma azmi ile profesyonel sporcu oldu. Gazi Okçuluk Spor Kulübü sporcusu olan Koçyiğit, katıldığı ulusal turnuvalarda dereceler elde etti ve Para Okçuluk A Milli takımına seçildi. Sol kolundaki kasılma ve titreme nedeniyle zorluk yaşayan Koçyiğit, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen ortezi kullanmaya başladı. Son 2 yıldır sol koluna takılan ortez ile titreme ve kasılmaları azalan Koçyiğit, Samsun'daki Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda ve ardından 2 kez Antalya'da yapılan aynı turnuvada toplam 3 şampiyonluk elde etti. Koçyiğit'in hedefi şimdi Roma'da yapılacak 2026 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

'ORTEZ İLE KASILMALARIM AZALDI'

Nurşah Koçyiğit, 8 aylıkken 'kifoz' ve 'skolyoz' teşhisi konulduğunu, 14 yaşındaki ameliyattan sonra felç kaldığını söyledi. Koçyiğit, fizik tedaviyle kollarını kullanmaya başladıktan sonra 'Yüzüklerin Efendisi' filminde ok ve yay kullanan 'Elf' karakterinden ilham alarak okçuluğa yöneldiğini anlatarak, "Sürekli antrenman yaptım, çok çalıştım. Seçmelerde iyi bir derece elde ederek Para Okçuluk A Milli takımına seçildim. Sürekli antrenman yapıyordum. Bu da kolumun kasılmasına sebep oluyordu. Bir kasıldığı zaman 4-5 saati bulabiliyordu. Sonrasında çok ağrı çekiyordum. Ankara Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü öğrencilerinin TÜBİTAK projesi kapsamında yaptıkları ortezi kullanmaya başladım. Ortezimi taktıktan sonra bu kasılmalarım ilk başta 3 saate, daha sonra da 2,5 saate indi. Şu an kasıldığı zaman 1 saat takmayla bunu tolere edebiliyoruz" dedi.

Koçyiğit, daha öncesinde Türkiye'deki şampiyonalarda 3'üncülükleri olduğunu söyleyerek, "Cihaz yapıldıktan sonra kasılmalarım aza indi. Sonra birincilikler gelmeye başladı. İlk birinciliğimi Samsun'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda elde ettim. 2 kere de Antalya'da şampiyon oldum. Değişik bir duygu 1'inci olmak, o duyguyu yaşamak. Attığım oklar hedefe daha rahat gitti diyebilirim. Böyle bir etkisi oldu ve başarıma da çok yansıdı. Hepsinin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

'AİLEMİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM'

Koçyiğit, ailesinin her zaman destek olduğunu söyleyerek, "Evimiz kulübümden 40 kilometre uzaktaydı. Otobüs ile toplam 5 saat sürüyordu. Hocalarım ailemle konuştu ve kulübüme yakın bir yerden ev kiraladılar. Benimle beraber antrenmanlarıma geldiler. Desteklerini sonuna kadar sundular. Hala da sunmaya devam ediyorlar. Ben bir başarı gösterdiğim zaman gurur duyuyorlar. Ay-yıldızlı formayı da giyince çok ayrı bir gurur oldu benim için. Roma'da yapılacak 2026 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda istiklal marşımızı okutmak, ailemi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. İnşallah emeklerimle bu hedefime ulaşacağım" dedi.