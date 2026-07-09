Nurullah Efe Tahliye Edildi

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Nurullah Efe'nin imza verme şartıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. HKP Merkez Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe'nin haftada dört gün imza vermek şartıyla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Nurullah Efe, ABD-AB emperyalistlerine ve onların Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine karşı mücadelesini kararlıca sürdürmektedir, görevinin başındadır" ifadesine yer verildi.

Nurullah Efe'nin parti genel başkanlığı ile üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş ve karar kesinleşmişti. Partinin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mustafa Şahbaz getirilmişti.