Nusaybin'de 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nusaybin'de 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Nusaybin\'de 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık çalışmasında bir araçta 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
KaçakçılıkNusaybinGüvenlik3. SayfaGüncelMardinSuçSon Dakika

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