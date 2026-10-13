Nusaybin\'de 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.