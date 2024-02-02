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Mardin Nusaybin'de 6 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de 6 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Nusaybin\'de 6 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde bulunan Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri'nin 1-15 Şubat tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bu kararın milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

02.02.2024 15:05
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MARDİN Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 6 bölgenin 1-15­ Şubat tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırları kırsalında bulunan bölgelerde, 01 Şubat (dahil)- 15 Şubat 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de 6 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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