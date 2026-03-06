Nusaybin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika
Nusaybin'de ABD ve İsrail'e Protesto

Nusaybin'de ABD ve İsrail'e Protesto
06.03.2026 16:26
Mardin Nusaybin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi, dua edildi.

Mardin Nusaybin ilçesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Zeynep Abidin Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Vakıf adına açıklama yapan Yunus Bağlı, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Nusaybin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika
