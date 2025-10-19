Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çarşı mevkisinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, taraflardan biri aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?