Nusaybin'de Lastik Kurtarma Çabası Traji Kaza - Son Dakika
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Nusaybin'de Lastik Kurtarma Çabası Traji Kaza

Nusaybin\'de Lastik Kurtarma Çabası Traji Kaza

Nusaybin'de yolda lastiği kaldırmaya çalışan sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

09.11.2024 00:16
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kaza olmasın diye yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İbrahim Halil D. (33), Nusaybin- Cizre kara yolu Hasantepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken yolda bir lastiğin olduğunu gördü.

Aracını kenara çeken İbrahim Halil D, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak istedi.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobil, İbrahim Halil D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil D. kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Lastik Kurtarma Çabası Traji Kaza - Son Dakika

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