Nusaybin\'de Otomobil Çarpan 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Ali Akay (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal Girmeli Mahallesi yakınlarında uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akay'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.