Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Zeynelabidin Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
