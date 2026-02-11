Nusaybin'de Sağanak Yağış: Öğrenciler Mahsur Kaldı - Son Dakika
Nusaybin'de Sağanak Yağış: Öğrenciler Mahsur Kaldı

11.02.2026 19:49
Nusaybin'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu, öğrenciler kepçe ile taşındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, bazı okul bahçeleri ile binaların bodrum katlarını su bastı. Mahsur kalan öğrenciler kepçeyle taşındı.

Nusaybin ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Çarşamba Pazarı ile 8 Mart Mahallesi başta olmak üzere bazı noktalarda yollar su birikintisiyle doldu. Mahallelerde bulunan bazı okulların bahçelerinde su birikintileri oluştu. Okul bahçelerinde mahsur kalan bazı öğrenciler kepçe yardımıyla güvenli alanlara taşınırken, bazıları da çocukları omuzlarında taşıyarak su dolu alanlardan geçirdi. Yağışın ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, cadde ve sokaklar ile okul bahçelerinin önündeki mazgal kapaklarını temizleyerek biriken suların tahliyesine başladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
