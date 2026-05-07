Nusaybin'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

8 Mart Mahallesi'nde S.Ç'ye, otomobilden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıda S.Ç. yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.