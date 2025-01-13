MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarındaki inek, dengesini kaybederek suya düştü. İneği fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla inek sulama kanalından çıkarıldı. İnek, olay yerine gelen sahibine teslim edildi.
Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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