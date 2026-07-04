Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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