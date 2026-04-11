Nusaybin'de Tanker Kaza Yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tankerinin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri, Yeniköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
