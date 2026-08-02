Nusaybin'de Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

Nusaybin\'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda 2 kişi yaralandı, ulaşım normale döndü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 31 AGT 99 plakalı kek kolileri yüklü tır, Uluslararası İpek Yolu Duruca Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada S.Y. ile araçta bulunan oğlu A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda aksayan ulaşım, aracın kaldırılması ve saçılan kek kolilerinin toplanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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