Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleri ile otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddiaları üzerine yürütülüyor.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BAŞSAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS analizlerinin soruşturmaya dayanak oluşturduğu ifade edilmişti.

HAKLARINDA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldığı açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında uygulanacak adli sürece karar verilmesi bekleniyor.

Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mehmetunuvar@gmail.com [email protected]:
    E ama iyi polis dizileride mi kurtaramadı seni ?? Temizliğe devam 6 7 Yanıtla
    Beşiktaş 1903 Beşiktaş 1903:
    Sen de biliyorsun sebebini bu olayların trol 3 5
    Beşiktaş 1903 Beşiktaş 1903:
    Sizmi temizsuniz yani 2 4
    BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Behzat Ç Candır 0 0
  • mücahid mücahid:
    Parayı görünce kafayı yemiş, karakter onur meselesi? 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Beşiktaş 1903 çok merak ettim sebep ne suçu olmayan zaten serbest bırakılıyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
10:25
Pazarda ’seçmece’ tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:19:04. #7.12#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.