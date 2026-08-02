Beyoğlu’nda pazarda 'Ürünlere zarar verdin' tartışması: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu’nda pazarda 'Ürünlere zarar verdin' tartışması: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı

Beyoğlu’nda pazarda \'Ürünlere zarar verdin\' tartışması: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU’nda semt pazarında meyve ve sebze seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda semt pazarında meyve ve sebze seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre pazar esnafı Selahattin Ş. (55), Nurcihan Y.'yi (50), "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesine küfür edildiğini öne süren Selahattin Ş., elindeki cismi Nurcihan Y.'nin başına attı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Nurcihan Y. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Selahattin Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında meyve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.'nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

PAZARCI KADINI BAŞINDAN YARALADI

İddiaya göre tartışma sırasında Nurcihan Y., Selahattin Ş.'ye hakaret ve küfür etti. Hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini isteyen Selahattin Ş., hakaretlerin devam ettiğini öne sürdü. Selahattin Ş.'nin bunun üzerine eline aldığı cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattığı iddia edildi. Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Nurcihan Y. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PAZARCI TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Doğan Can, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu’nda pazarda 'Ürünlere zarar verdin' tartışması: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı - Son Dakika

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