İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı yer yer etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazdaki sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy'den görüntülenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkili oluyor.
KÖPRÜ GÖZDEN KAYBOLDU
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi. Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı.
- Kadıköy-Kabataş
- Kadıköy-Beşiktaş
- Kadıköy-Karaköy-Eminönü
- üsküdar-Karaköy-Eminönü
- Üsküdar-Haliç
- Kadıköy-Haliç
- Beşiktaş-Haliç
- Kadiköy-Üsküdar- Ortaköy
- Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer
- Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
- Üsküdar-Aşiyan
- 08.00 Arnavutköy-Eminönü
- 08.05 Çengelköy-Eminönü
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