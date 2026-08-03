İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkili oluyor.

KÖPRÜ GÖZDEN KAYBOLDU

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi. Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı.