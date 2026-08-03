Arda Güler, İspanya\'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sportpark Klagenfurt'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

REAL MADRID İKİ FARKI KORUYAMADI

İspanyol devi, 12. dakikada Endrick ve 24. dakikada Alexis Ciria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fiorentina ise 41. dakikada Piccoli ve 58. dakikada Moise Kean'ın attığı gollerle skora dengeyi getirdi.

ARDA 87 DAKİKA SAHADA KALDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, 87 dakika sahada kaldı ve yerini Lamini Fati'ye bıraktı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Karşılaşmanın ardından Real Madrid taraftarlarının Arda Güler hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar milli futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları ise genç yıldızın arkasında durdu.