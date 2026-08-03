Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi - Son Dakika
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Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi

Arda Güler, İspanya\'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi
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Real Madrid'in Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 87 dakika forma giyen Arda Güler, performansıyla taraftarları ikiye böldü. Yapılan yorumlarda milli yıldız hem eleştirildi hem de destek gördü.

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sportpark Klagenfurt'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

REAL MADRID İKİ FARKI KORUYAMADI

İspanyol devi, 12. dakikada Endrick ve 24. dakikada Alexis Ciria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fiorentina ise 41. dakikada Piccoli ve 58. dakikada Moise Kean'ın attığı gollerle skora dengeyi getirdi.

ARDA 87 DAKİKA SAHADA KALDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, 87 dakika sahada kaldı ve yerini Lamini Fati'ye bıraktı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Karşılaşmanın ardından Real Madrid taraftarlarının Arda Güler hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar milli futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları ise genç yıldızın arkasında durdu.

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Son Dakika Spor Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Sezon acilmaya basladi Insani biktirincaya kadar Arda haberleri pes pes gelir 1 0 Yanıtla
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