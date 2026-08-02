Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

Adana'da çocuğuyla alışveriş yapan bir kadına, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." sözleriyle tepki gösteren seyyar satıcı, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

Kısa süre sonra yayımladığı videoda yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, "Hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm. Beni gerçekten üzdü, ben böyle bir insan değilim." ifadeleriyle kamuoyundan özür dilemişti.

TEZGÂHI ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Özür videosunun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Dün sosyal medyada gündem olan seyyar satıcının tezgâhı, Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde zabıta ekiplerinin tezgâha müdahale ettiği ve satış yapılan alanın boşaltıldığı görüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, satıcının özür açıklamasının ardından yaşanan zabıta müdahalesini değerlendiren yorumlar yaptı.