Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı - Son Dakika
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Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

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Adana'da müşteriye gösterdiği tavır nedeniyle tepki çeken ve ardından yayımladığı videoyla kamuoyundan özür dileyen seyyar satıcının tezgâhı, Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Zabıtanın müdahalesi cep telefonu kamerasına yansırken, yeni görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Adana'da çocuğuyla alışveriş yapan bir kadına, "Ben normalde 5 taneden az satmıyorum, bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun." sözleriyle tepki gösteren seyyar satıcı, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

Kısa süre sonra yayımladığı videoda yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, "Hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm, hâlen üzgünüm. Beni gerçekten üzdü, ben böyle bir insan değilim." ifadeleriyle kamuoyundan özür dilemişti.

TEZGÂHI ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Özür videosunun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Dün sosyal medyada gündem olan seyyar satıcının tezgâhı, Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde zabıta ekiplerinin tezgâha müdahale ettiği ve satış yapılan alanın boşaltıldığı görüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, satıcının özür açıklamasının ardından yaşanan zabıta müdahalesini değerlendiren yorumlar yaptı.

Seyhan Belediyesi, Cep Telefonu, Zabıta, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Uğur Yılmaz Uğur Yılmaz:
    Nedense esnafların çoğuna acımıyorum 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı Ahmet Dabanlı:
    Takip etsinler bir da seyyar hiç bir iş yapamasın 1 2 Yanıtla
  • PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    iyi olmuş tezgah kapamakla kalmamalı ceza kesilmeli 1 1 Yanıtla
  • Caner CAN Caner CAN:
    millet marketlerde neler yapıyor her gün farklı bir üründe neler çıkıyor kim kapatıyor adam poşet vermediği içinmi bunlar işlerine nasıl gelirse yersen 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Pazarcılar ve seyyarlar eğitilmesi ve denetlenmesi şart oldu..en basiti alışveriş sonrası kibarca uzattığım ücretin bakiyesini köpeğin önüne atar gibi tezgahın üstüne savunmasına bende tepki vermek zorunda kalıp bazen de malı bırakıp verdiğim parayı alıp uzaklaşıyorum.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı - Son Dakika
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