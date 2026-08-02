Taksiyle Giresun’a 28 bin lira, 8 saniye için - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksiyle Giresun’a 28 bin lira, 8 saniye için

Taksiyle Giresun’a 28 bin lira, 8 saniye için
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gelen iş insanı, jumping organizasyonuna yetişmek için 28 bin lira ödedi.

Ankara'dan Giresun'a acil işi olduğu gerekçesiyle 28 bin 500 lira ödeyerek taksiyle gelen iş insanının, asıl amacının Artvin'de düzenlenen ve yılda bir kez gerçekleştirilen jumping organizasyonuna katılmak olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saniye süren adrenalin dolu atlayış için bin kilometreyi aşan yolu taksiyle kat eden iş insanının hikayesi dikkat çekti.

Giresun'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Zafer Günaydın, Ankara'da bulunduğu sırada bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldığını, ancak hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aylar öncesinden planladığı jumping organizasyonunu kaçırmamak için zamanla yarıştığını söyledi.

Direkt uçak seferi bulamadıklarını, aktarmalı uçuşların ve otobüs yolculuğunun organizasyona yetişmeye imkan vermediğini belirten Günaydın, bu nedenle taksiyle yola çıkma kararı aldıklarını ifade etti.

Gece saatlerinde Giresun'a ulaştıklarını anlatan Günaydın, "Ankara'da hastanedeki işlerimizi bitirdikten sonra acilen Giresun'a gelmemiz gerekiyordu. Direkt uçak yoktu, otobüsle gelsek yetişemeyecektik. Taksici arkadaşımız Adem'e durumu anlattık. O da hiç tereddüt etmeden bizi Giresun'a getirdi. Yol boyunca sohbet ederek geldik ve gece 01.00 sıralarında Giresun'daydık. Taksi ücretini de 28 bin 500 lira olarak ödedim" dedi.

-"Asıl hedefimiz jumping organizasyonuydu"

Günaydın, kamuoyunda otobüs ve uçak yerine niye taksi tuttuğu yönünde oluşan merakın ardından gerçeği anlatarak, "Aslında 2-3 ay öncesinden arkadaşlarımızla Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen jumping organizasyonu için hazırlık yapmıştık. Bu etkinlik yılda bir kez düzenleniyor. Bir yakınımın sağlık problemi nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştım. Hastanedeki işimiz tamamlanınca organizasyona yetişebilmek için başka çaremiz kalmadı. Ne uçak ne de otobüs uygundu. Bu yüzden taksiyle geldik" diye konuştu.

Taksi şoförü Adem'in yolculuk sırasında zaman zaman endişelendiğini hissettiğini belirten Günaydın, "Yolda arkadaşlarım sürekli 'Neredesin, ne zaman geleceksin?' diye arıyordu. Ben de 'Bekleyin, geliyorum' diyordum. O sırada taksici arkadaşın sessizleştiğini fark ettim. Ancak Giresun'a ulaştıktan sonra misafirperverliğimizi görünce ve ücretini eksiksiz ödedikten sonra, "Abi isterseniz sizi Artvin'e kadar da götürürüm, benim için sorun değil' dedi. Yol boyunca birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Güzel bir dostluk kurduk" dedi.

Taksi yolculuğunun haber olmasının kendisini de şaşırttığını ifade eden Günaydın, "Yaklaşık 28 bin 500 liraya mal olan bu yolculuğun ardından medyada taksici arkadaşın haberlerini görünce ben de şaşırdım. Gittiğim birçok yerde bu konu konuşuluyordu. 'Taksiyle Giresun'a gelen kişi benim' dediğimde inanmayanlar oldu. Hatta yanımda, benim olduğumu bilmeden konuyla ilgili espriler yapanlara bile rastladım. Ama taksici arkadaşın Giresun hakkında söylediği güzel sözler her şeye değdi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 28 bin 500 liralık taksi yolculuğunun ardından Artvin'de düzenlenen organizasyona katılan Günaydın, yalnızca 8 saniye süren jumping atlayışı ile aylar öncesinden planladığı adrenalin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: İHA

Giresun, Artvin, Ankara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksiyle Giresun’a 28 bin lira, 8 saniye için - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

10:36
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım Özür videosu yayımladı
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı
10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
09:44
Bunun adı bile bile lades Türkiye’nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 10:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Taksiyle Giresun’a 28 bin lira, 8 saniye için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.