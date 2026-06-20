Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balaban Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 33 APL 485 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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