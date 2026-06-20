Nusaybin'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Nusaybin'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Nusaybin\'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
20.06.2026 18:56
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Mardin Nusaybin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balaban Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 33 APL 485 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, İtfaiye, Olaylar, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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