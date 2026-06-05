Nusaybin\'de Yangın: Anne ve Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İlçede 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bir sitede bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.