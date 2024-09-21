Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde Şükriye K'nin (35) bulunduğu alana yıldırım isabet etti.
Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Yıldırım Düşmesi: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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