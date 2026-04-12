Nusaybin'de Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sırtına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Yenituran Mahallesi'nde sokakta oynayan Eren A'nın (10) sırtına yorgun mermi isabet etti.
Çocuğun sırtında kanama olduğunu gören ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
