Nusaybin\'deki muhtarlık seçimi kavgasında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli, Bolu'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Kimliğini beyan etmeyen 3 kişinin, detaylı araştırma sonucu 1 Mart'ta Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde, muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan ve Hilmi A'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y. (48), Kadri A. (43) ve Mehmet Can D. (50) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Bolu Valisi Erkan Kılıç, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, jandarma ekiplerine başarılı operasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını hatırlatan Kılıç, "Yol kontrolü ve istihbari çalışmalar neticesinde jandarmamız otobüste bu kişileri yakalamıştır. Kimlik kontrolünde, kimliklerinin olmadığını ifade etmişler. Ancak akabinde yapılan kontrolde Mardin ile irtibata geçilmesi neticesinde bu olayı gerçekleştiren kişiler olduğu anlaşılmış." ifadelerini kullandı.