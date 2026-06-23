Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusaybin'in Yeniköy, Dargeçit'in Ilısu mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ilçedeki yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin ve Dargeçit'te Yangınlar Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?