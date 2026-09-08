NYT: New Yorklular 11 Eylül sonrası hava kalitesi konusunda yanıltıldı - Son Dakika
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NYT: New Yorklular 11 Eylül sonrası hava kalitesi konusunda yanıltıldı

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New York Times'ın incelediği belgeler, 11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklulara bölgedeki havanın solunmasının güvenli olduğunun defalarca söylendiğini ortaya koydu. Sağlık yetkilileri, saldırılardan 10 ay sonra bile asbest kanıtları tespit etmişti; bu durum işçileri ve bölge sakinlerini tehlikeli toksinlere maruz bırakmış olabilir.

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarının ardından kent sakinlerinin hava kalitesi konusunda yıllardır yanıltıldığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, 11 Eylül saldırıları sonrası kentteki hava kalitesine ilişkin 170 bin sayfadan fazla belgenin incelendiği belirtildi.

New York Belediyesinin de bunları kamuoyuna açıklayacağı kaydedilen haberde, saldırıların ardından New Yorklulara yıkılan kulelerin çevresindeki havanın solunmasının güvenli olduğunun defalarca söylendiği aktarıldı.

Haberde, saldırılardan 10 ay sonra bile sağlık yetkililerinin asbest bulunduğuna dair kanıtlar tespit ettiğine dikkat çekilerek, belgelerin New Yorkluların yıkılan kulelerin olduğu bölgeye güvenli hale gelmeden dönmeleri yönünde talimat verildiği görüşünü güçlendirdiği vurgulandı.

Bu durumun, işçileri ve bölge sakinlerini tehlikeli toksinlere maruz bırakmış olabileceği belirtilen haberde, belgelerin yayımlanmasının, kenti yeni davalara maruz bırakabileceği ve 11 Eylül'den sonra hastalananların tazminat fonlarına başvurularında yardımcı olabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Saldırılarla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısının, 11 Eylül'de hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiden daha fazla olduğuna inanılıyor. Bu kişiler akciğer ve kan kanserleri ile kalp ve solunum hastalıklarına yenik düşüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

The New York Times, New York, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel NYT: New Yorklular 11 Eylül sonrası hava kalitesi konusunda yanıltıldı - Son Dakika

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