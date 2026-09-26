NYT'ye göre BAE'nin 7 Ekim öncesi Hamas uyarısı Netanyahu tarafından göz ardı edildi

New York Times gazetesi, 7 Ekim 2023 saldırılarından önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını ancak Netanyahu'nun bu uyarıları göz ardı ettiğini yazdı.

New York Times'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, Haaretz gazetesinin ay başında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail Başbakanını Hamas saldırıları konusunda 7 Ekim'den önce uyardığı iddialarını reddetti. Ancak İsrailli yetkililer, iki lider arasında bu tarz bir görüşme olduğunu ve Al Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın "büyük bir saldırı" planladığı konusunda uyardığını aktardı.

Öte yandan, Al Nahyan'ın bu uyarısı hiçbir zaman İsrail güvenlik yetkililerine iletilmedi.

Al Nahyan ile yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra 1 Ekim 2023'te Gazze Şeridi konusunda güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yapan Netanyahu, toplantıda bu uyarıdan hiç bahsetmedi. Netanyahu, toplantıda Gazze'de sükunetin korunmasını amaçladıklarını belirterek, bazı güvenlik yetkililerinin Gazze'ye saldırı düzenlenmesi fikrini de reddetti.

Netanyahu toplantıda, Gazze'ye düzenleyecekleri bir saldırının Suudi Arabistan ile diplomatik ilişki kurma görüşmelerini sabote edebileceğini belirtti.

Öte yandan kaynaklar, Al Nahyan'ın, saldırıdan aylar sonra dönemin ABD Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktörü William Burns ile yaptığı görüşmede Netanyahu'yu uyardığını söylediğini kaydetti.

Haaretz'in iddiasını Netanyahu reddetmişti

İsrail'in Haaretz gazetesinde gazeteci Shlomi Eldar imzasıyla 8 Eylül'de yayımlanan raporda da BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, 23 Eylül 2023'te yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı düzenleme niyeti konusunda uyardığı ileri sürülmüştü.

Haberde, uyarının İsrail'in Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Gazze üzerindeki ekonomik baskının azaltılması yönündeki taleplere yanıt vermediği bir dönemde geldiği, Netanyahu'nun ise bu uyarıyı göz ardı ederek güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililere aktarmadığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abu Dabi'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü çabaların "gerilimi düşürme, bölgesel istikrarı güçlendirme ve şiddeti sınırlandırma" odaklı olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, BAE ile İsrail arasındaki devlet kurumlarının ilişkilerin başlamasından bu yana doğrudan iletişim kanallarını koruduğu, ihtiyaç duyulduğunda ilgili tüm istihbarat bilgilerinin paylaşıldığı ve paylaşılmaya devam ettiği belirtilmişti.

İsrail'de 7 Ekim öncesindeki siyasi, askeri zafiyetler ve istihbarat zafiyetlerine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Hamas, "İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsallarına yönelik günlük ihlallerine yanıt olarak" 7 Ekim'de Gazze sınırındaki askeri üslere ve yerleşim yerlerine saldırı düzenlemişti.

Saldırı öncesindeki zafiyetin sorumluluğunu üstlenmeyi reddeden Netanyahu, suçu orduya ve güvenlik teşkilatlarına yüklerken, muhalefet ise siyasi sorumluluğun Netanyahu'ya ait olduğunu savunuyor.

Ülkede genel seçimler öncesinde Netanyahu ile muhalefet arasındaki anlaşmazlıklar derinleşirken, kamuoyu araştırmaları Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurmak için gerekli desteğe sahip olmadığını gösteriyor.

Netanyahu, İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen mevcut hükümete Aralık 2022'den bu yana başkanlık ediyor.