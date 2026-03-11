Ocak Ayında Ciroda %35,8 Artış - Son Dakika
Ocak Ayında Ciroda %35,8 Artış

11.03.2026 10:22
TÜİK verilerine göre, ocak ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %35,8 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ocak ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciroda yıllık yüzde 35,8 artış oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Ciro Endeksleri" verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30 artarken, inşaat ciro endeksinde yüzde 34,0, ticaret ciro endeksinde yüzde 39,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 33,8 artış gerçekleşti.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 0,3, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,4, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,6, hizmet ciro endeksinde ise yüzde 2,1 artış oldu.

Kaynak: ANKA

