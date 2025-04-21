Öcalan ile Görüşme İçin İmralı'ya Gidiyorlar

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktılar" bilgisi verildi.