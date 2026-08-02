Öcalan ile İmralı\'da 3 Saatlik Görüşme

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üç saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları üç saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü ifade edildi.

İmralı Heyeti, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.