Öcalan'ın Mesajı 27 Şubat'ta Açıklanacak

25.02.2026 10:59
DEM Parti, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısını basın toplantısıyla paylaşacak.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yıl dönümü olan 27 Şubat Cuma günü basın toplantısı yapacak. Öcalan'ın süreci ilişkin yeni mesajı paylaşılacak.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yıl dönümü olan 27 Şubat Cuma günü basın toplantısı yapacak. Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısında Öcalan'ın sürece ilişkin yeni mesajı da okunacak.

Toplantıda, bir yıllık süreç ile Öcalan'ın son görüşmede dile getirdiği "ikinci aşama"ya ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Güncel, Terör


