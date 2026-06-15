Öcalan'ın Özgürlüğü İçin Miting Duyurusu - Son Dakika
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Öcalan'ın Özgürlüğü İçin Miting Duyurusu

15.06.2026 12:50
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DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için 28 Haziran'da Diyarbakır'da miting düzenleyecek.

(DİYARBAKIR) - DEM Parti öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlanması amacıyla Diyarbakır'da düzenlenecek mitingin programı açıklandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 8 Haziran günü Diyarbakır'da katıldığı programda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "özgürlüğü" için 27 Haziran'da Van ve Mersin'de 28 Haziran'da ise Diyarbakır ve İstanbul'da miting düzenleneceği duyurmuştu.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasıyla miting programına ilişkin bilgilendirilme yapıldı.

Miting tertip komitesi adına konuşuna Güliz Kaya, 28 Haziran'da Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingin saat 17.00'de başlayacağını bildirdi.

Mitingde Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için çağrıların yapılacağını bildiren Kaya, "Bugün halkların talebi açıktır. Onurlu ve kalıcı barış için demokratik adımlar derhal atılmalıdır. Başta Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere antidemokratik yasalar değiştirilmeli, kayyum uygulamalarına son verilmeli, siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı, Kürt halkının dili ve kültürü üzerindeki yasaklar tamamen sona erdirilmelidir. Barışın toplumsallaşması ve demokratik çözümün gelişebilmesi için Sayın Abdullah Öcalan'ın çalışma ve iletişim koşulları yasal güvenceye kavuşturulmalı, fiziki özgürlüğünün önü açılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Diyarbakır, DEM Parti, Güvenlik, Etkinlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öcalan'ın Özgürlüğü İçin Miting Duyurusu - Son Dakika

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