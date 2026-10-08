OCHA, Yemen'de 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OCHA, Yemen'de 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OCHA, Yemen\'de 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OCHA, Yemen'de çatışmalar sürerken 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Son bir haftada 21 binden fazla kişi daha yerinden edilirken kolera vakaları kamplar dahil üç katına çıktı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de çatışmalar sürerken insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve sivillerin evlerini terk etmeye devam ettiğini bildirdi.

OCHA, çarşamba günü Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 184.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. Bunların 21.000'den fazlasının yalnızca son bir haftada evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, BM ve insani yardım ortaklarının 126.000'den fazla kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırdığı ancak ihtiyaçların mevcut kaynakları aşmaya devam ettiği bildirildi.

OCHA'nın açıklamasına göre Dünya Sağlık Örgütü, ciddi finansman açıkları bulunduğu ve yerinden edilenlerin sayısındaki artış, salgın hastalıklar ve çatışmaların zaten kırılgan durumdaki sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırdığı uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yerinden edilenlerin kaldığı kamplar da dahil olmak üzere kolera vakaları son haftalarda üç katına çıktı. Kızamık, dang humması ve sıtma da yayılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Taiz vilayetini Hudeyde, Aden ve Sana gibi çevredeki büyük kentlere bağlayan önemli karayollarının halen kapalı olduğunu belirten OCHA, bu durumun sivillerin ulaşımını, ticari malların taşınmasını ve insani yardım çalışmalarını ciddi ölçüde kısıtladığını kaydetti.

OCHA, temel ihtiyaç ürünleri ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığına dair haberler geldiğini, gıda ve akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiğini, un, mutfak gazı ve ilaç teminine ilişkin endişelerin de arttığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
UluslararasıAğustosGüncelSağlıkKoleraYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: OCHA, Yemen'de 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei