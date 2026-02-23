ODAK ile Kültür Sanat Arşivi Dijitalde

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin kültür sanat hafızasını dijital ortamda kayıt altına alan "ODAK" sisteminin kullanıma açılmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eren, açıklamasında "odak.kumevakfi.org" adresini paylaşarak, "Türkiye'nin kültür sanat birikimini sistematik biçimde kayıt altına alan ODAK'ı dijital erişime açtık. Kültürel üretimin görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini güçlendirecek bu çalışmanın alanımıza katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kültür sanat alanında gerçekleşen etkinlikler, ilk kez yazılım destekli ve sürekli güncellenen "ODAK" sistemiyle kayıt altına alınıyor. Sistem, kültür sanat alanındaki üretimi derleyen bir çalışma olmanın ötesinde veriye dayalı, analiz edilebilir ve sürdürülebilir bir izleme altyapısı olarak tasarlandı.

ODAK, Türkiye genelinde kültür sanat alanında gerçekleşen faaliyetleri gün gün izleyerek bu üretimi bütüncül bir yapı içerisinde görünür kılmayı amaçlıyor.

Özel geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde Türkiye genelinde 200'ün üzerinde web kaynağı düzenli olarak taranıyor, kültür sanat alanındaki etkinlikler sistematik biçimde derlenerek sürekli güncellenen bir veri havuzunda toplanıyor. Bu yönüyle ODAK, tek seferlik bir yayın değil, yaşayan ve gelişen bir kültürel bellek işlevi görüyor.

"odak.kumevakfi.org" dijital platformu, bir etkinlik listesi sunmanın ötesine geçerek kültür sanat alanındaki üretimin zaman, mekan, tür ve kurum eksenlerinde izlenmesine imkan tanıyor."