Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Ödemiş'te fener alayı ve Celal Geçgin konseriyle kutlandı.

30.08.2024 14:36  Güncelleme: 15:51
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(İZMİR) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Ödemiş'te coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlamalar kapsamında fener alayı ve Celal Geçgin konseri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 29 Ağustos Perşembe akşamı Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Ulus Meydanı Park Kafe önünden başlayan Fener Alayı yürüyüşü, Enstitü Caddesi-Saracoğlu Caddesi'nden devam ederek Salı Pazarı Parkı'nda son buldu. Belediye Başkanı Mustafa Turan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayında katılımcılar Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdüler.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız"

Kutlama töreninde konuşan Başkan Turan, şunları söyledi:

"Vatanımızı işgal eden güçlere karşı aziz milletimizin 19 Mayıs 1919'da başlattığı destansı mücadelenin, 30 Ağustos 1922'de şan ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiği kutlu günü, milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran ve şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer'inin 102.Yıldönümü kutlu olsun. Tarihe baktığımızda, ülkemizin her bir karış toprağının vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan kahramanlarca kazanıldığını görüyoruz. Onlarca devletin hakimiyet kurmak için can attığı ülkemiz, işgallerden birlik ve beraberlik içindeki yurttaşlarımızın ve kahraman askerlerimizin azimli mücadelesiyle kurtarılmıştır. Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını 'Zafer 'Zafer benimdir.' diyebilenindir. Başarı ise 'Başaracağım.' diye başlayarak sonunda 'Başardım' diyebilenindir.' sözüyle çizmiştir. Birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu zafer, ülkemizin geleceğe dair umutlarını yeşertmiş, aynı zamanda cumhuriyetimizi de filizlendirmiştir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin kıvılcımını da yakmıştır. Bu zaferi kazanan, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasçısı olarak bizler de bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Konuşmanın ardından O Ses Türkiye yarışmacılarından Tireli genç müzisyen Celal Geçgin, katılımcılara unutulmaz bir konser verdi.

Kaynak: ANKA

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